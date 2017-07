Sjåførene du ikke vil møte i sommer!

Sommeren er her igjen, og tradisjonen tro vil både ferieutfart, veiarbeid og flere turister på veiene legge en demper på flyten på norske veier. Ifølge statistikk fra Trygg Trafikk går vi nå inn i årets mest ulykkesutsatte måneder.

– Det er krevende å kjøre lange strekk og noen fristes til å trykke ekstra hardt på gassen. Lengre kjøreturer, stress for å komme seg raskt frem og uoppmerksomme sjåfører utgjør en betydelig risiko, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ann-Kathrin Årøen.

Mange bruker bilen mer enn normalt i ferien, og trafikken byr også på ekstra utfordringer i form av høy temperatur – både i luften og i topplokket på sjåførene.

– Hvis du skal kjøre bil, så konsentrer deg om nettopp det. Mange skademeldinger vi mottar handler om uoppmerksomhet. Det skal ofte ikke mer enn noen sekunder til før det går galt, sier Petter Berg, fagsjef for motor i Storebrand Forsikring.

Han trekker frem flere ting man bør unngå i sommertrafikken:

Bruk av mobiltelefon: Det er forbudt å sende tekstmeldinger, søke på nett og lese på telefonen mens du kjører. Bruk handsfree, eller aller best: Gi telefonen til en passasjer.

Spise i bilen: Ta en pause, stans bilen og nyt maten i ro og mak. Da tar du ikke oppmerksomheten bort fra kjøringen, og unngår søl i kupeen.

For høy temperatur i bilen: Temperatur og fuktighet påvirker bilførerens konsentrasjon og yteevne. Sjekk bilens aircondition før ferien.

Trøtt bak rattet: Hvis man er sliten, blir man mindre oppmerksom. Det kan føre til farlige situasjoner. Få noen andre til å kjøre hvis du er sliten.

Tørste og sultne barn: Barn med lavt blodsukker kan fort ta mye oppmerksomhet fra føreren. Gi barna mat før avreise, og ta med rosiner eller nøtter til å ha i baksetet.

Manglende bilbelte: Bilbelte er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken. Det tar ikke mange sekunder å feste beltet.

Løse gjenstander i bilen: Sørg for at alt fra nettbrett til kjæledyr er forsvarlig festet. Ved en kollisjon i 50 km/t får en gjenstand på tre kilo en vekt på hele 90 kilo.

– Dette høres kanskje selvfølgelig ut, men vi ser dessverre altfor mange eksempler på at folk tar for lett på sikkerhet i bilen. Nå skal det sies at flertallet overholder trafikkreglene og konsentrer seg om bilkjøringen, men det hjelper lite hvis du møter en sjåfør som ikke er oppmerksom, sier Årøen.

Berg understreker at det ikke fins gode unnskyldninger for å ikke være 100 prosent konsentrert i trafikken.

– Det er opp til deg selv å vurdere om du er skikket til å kjøre på en trygg måte, uavhengig av om du er syk, svekket, sliten eller trett, eller det er andre omstendigheter som tilsier at du ikke burde kjøre, sier han.

Årøen i Trygg Trafikk oppfordrer folk til å ta det med ro i sommervarmen:

– Sørg for at du er uthvilt og opplagt før du legger avgårde i sommervarmen. Trette og ukonsentrerte sjåfører skaper mange farlige situasjoner. Det viktigste er at du hele tiden er våken og oppmerksom. Det er bedre å legge inn noen ekstra pauser hvis du kjenner behov. Vårt råd er å holde hodet kaldt i sommervarmen. Regn med kø, planlegg turen og bytt gjerne på å kjøre, sier hun.