Røde Kors bistår i å hente turister ned fra Dovre

Søndag kveld melder politiet at to tyske turister har problemer på Dovre.

- De befinner seg vistnok så og si på grensa mellom Sør-Trøndelag og Oppland, men kan ikke helt gjøre rede for hvor de er. Politiet har telefonisk kontakt med de to, og vi kjører nå på E6 med blålys, slik at de lettere kan finne veien, forteller operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt.

De to tyske turistene skal være forholdsvis godt kledd, og skal befinne seg noen kilometer nord for Kongsvoll.

Politiet sier de har godt håp om å lose dem ned til veien med det første, altså blant annet ved hjelp av blålys.

En snau time etter at det først ble meldt om to tyske turistene i trøbbel på Dovre, skriver politiet på Twitter at de to er lokalisert.

Klokken 20.09 søndag kveld melder politiet at mannskap fra Røde Kors er på tur til stedet for å bistå.