Kontrakten for E6 Soknedal er klar

Statens vegvesen inngår kontrakt med AF Gruppen AS for bygging av E6 Soknedal, med forbehold om at det ikke kommer inn noen klager. Klagefristen er satt til 24. juli.

Det var totalt fem entreprenører som leverte tilbud: Hæhre, NCC, AF Gruppen, LNS/PNC (arbeidsfellesskap mellom Leonard Nilsen og østeriske PORR) og TOTO (italiensk).

Entreprenørene leverte to konvolutter i såkalt to-konvolutt system. Den første med kvalifikasjonspapirer, egen vurdering av framdriftsplaner med milepeler, beskrivelse av hvordan prosjektet er planlagt gjennomført, CV-er og organisasjonsplaner. Den siste konvolutten inneholdt tilbudsprisen.

Den første konvolutten ble evaluert og gitt karakterer på før den andre konvolutten med prisene ble åpnet. Vegvesenet vurderte AF Gruppen til å ha det beste forholdet mellom pris og kvalitet ut fra kriterier som var satt i konkurransegrunnlaget.

Alle tilbyderne ble funnet kvalifisert til jobben. Tilbudet til AF Gruppen AS var på om lag 993 millioner kroner. De andre tilbudene lå mellom 1071 millioner kroner til 1169 millioner kroner. AF gruppen ble også vurdert som den beste på de andre tildelingskriteriene.

- Vi regner med å inngå kontrakt i august, og deretter samhandle i perioden fram til midten av september. Vi ser fram til å starte opp arbeidet i Soknedal, og nå nærmer det seg storinnrykk med tunge maskiner i området, forteller prosjektleder Harald I. Johnsen i en pressemelding fra Statens vegvesen.