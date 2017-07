Gourmetmåltid på helsesenteret

Ola Halland og Roy Sitter er kokker ved helsesenteret i Rennebu, og de to kreative herrene kom på ideen om å komponere et noe uvanlig måltid for beboerne.

Testprosjektet går i korthet ut på om det lar seg gjøre å lage en fem-retters på et sykehjem, noe som må sies å være langt over det som forbindes med en sykehjemsmeny.

- Vi fikk ideen om å lage en fem-retters festmiddag for beboerne i helsesenteret, brukerne av dagsenteret og de som til vanlig får maten tilkjørt, forteller Ola Halland til Opdalingen.

Det var ikke nei å få fra helse- og omsorgsleder Solveig Løkken , og dermed begynte snøballen å rulle. På torsdag blir det derfor servert forrett, mellomrett, hovedrett, predessert og dessert til anslagsvis 120 sultne og forventningsfulle middagsgjester.

Et av poengene med opplegget, er at maten skal være kortreist, og takket være stor velvilje fra Rennebus mange produsenter, blir alt det gjestene skal meske seg av vått og tørt, hentet fra egen kommune.

Gjestene kan like godt begynne og glede seg til torsdagens festmåltid, for bare se her;

Forretten består av fjellørret fra Granasjøen på potetlompe med eggekrem og fennikel, mellomretten er ost fra Grindal ysteri med crunch av spekemat fra Hognamat og lynghonning.

Hovedretten består av Limosin brisket fra Nerskogen, servert med saltbakt selleripurè og grillede babygulrøtter demi glace. Predesserten er rabarbarasorbet med jordbær og hylleblomst mens måltidet avsluttes med desserten , som består av multepudding med mykt bakverk og/eller Multesaus pistasj kjørvel.

- Til maten serveres det lokalprodusert øl fra Rodebak , hvitvin eller rødvin, og konjakk eller baileys. Og for de som foretrekker alkoholfritt, har vi laget masse med hjemmelaget rabarbarasaft, sier Halland.

Prosjektet lot seg lettere gjennomføre, i og med at to sommervikarer for tiden jobber på institusjonskjøkkenet. Og vikarene er, i likhet menyen, slett ikke til å kimse av.

- Erlend og Daniel kommer så og si direkte fra lærlingeperioden hos restaurant Credo i Trondheim. Dette ble derfor en fin mulighet til å gjøre noe ekstra, og vi har alle fått en utfordring med dette prosjektet, forteller Halland.

Gourmetmåltidet serveres torsdag, og dagen før vil spesielt de to gjestekokkene stort sett konsentrere seg om de siste forberedelsene, før gjestene kan bes til bords.

- Alt er på stell, råvarene er forlengst i hus, og forberedelsene er godt i gang. Vi har jo det dagligdagse å ta hensyn til også, men prosjektet har på ingen måte gått ut over de ordinære måltidene, beroliger kokken.

Ola Halland er imponert over det mangfoldet lokale matprodusenter kan vise til, og den velviljen mange har vist under planleggingen.

- En del av maten har vi fått, og noe har vi kjøpt til redusert pris. Da vi trengte ørret, stilte Trond Narve Stavne opp og fisket. Flatbrød har vi hentet fra Kroken Bakeri og honningen er fra Lars Uvsløkk . Ellers har vi blant annet fått så mye rabarbara, at en hel fryser er full. Det er veldig artig at så mange vil bidra, sier han fornøyd.