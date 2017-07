Julegave-shopping i juli?

1,2 millioner nordmenn vurderer eller vil helt sikkert kjøpe julegaver i sommer. Og nei, det er langt fra bare kvinner som er i julemodus i juli.

I en forbrukerundersøkelse Respons Analyse har utført for SpareBank 1 svarer 27 prosent at de kanskje skal på julehandel i sommer mens fire prosent svarer et ubetinget ja. Det er klart flest kvinner som vurderer å julehandle i sommer, 628.000 kvinner mot 443.000 menn.

Mindre stress

Mer overraskende er det at forskjellen mellom kjønnene er nesten utvisket når det gjelder de som vet at de skal på sommerjulehandel. 83.000 kvinner og 67.000 menn har konkrete planer for å bruke sommeren til å handle julegaver.

- Jeg ser mange fordeler å være tidlig ute med gavekjøpene. De som sprer innkjøpene utover året får bedre tid og mindre stress til jul, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Byttetrøbbel

Å handle julegaver i shorts og sandaler kan være langt mer behagelig enn i tykke vinterklær. Men det er ikke bare fordeler med å være tidlig ute.

- Det er vanskelig å bytte gaver i romjulen som er kjøpt et halvt år før jul. Og gaver kjøpt i utlandet kan du bare glemme å bytte, sier Gundersen.

Bedre råd til jul

Sommersalg gjør det mulig å gjøre gode kjøp akkurat nå. Og den økonomiske belastningen virker mindre tyngende når ikke alle juleutgiftene kommer på en gang. Mange opplever derfor at det er smart å handle gaver i god tid.

- Når du sprer gavekjøpene og andre juleutgifter utover året, slipper du å få alle juleregningene i november og desember. Du vil rett og slett oppleve at julemånedene blir litt romsligere, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.

7 fordeler med tidlig julehandel

1. Juleutgiftene blir fordelt over mange måneder.

2. Desemberøkonomien blir litt romsligere.

3. Du har ekstra mye penger på konto og i lommeboka om sommeren.

4. Du kan handle i fred og ro – i ditt eget tempo.

5. Mindre stress og bedre tid til alle andre gjøremål oppunder jul.

6. Annerledes gaver når de kjøpes på ferie – kanskje i et annet land – enn når du går i de samme butikkene som alle andre til jul.

7. Er du en av dem som driver med dyr krisehandling på lille julaften? Begynn nå.