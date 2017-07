Elg påkjørt - bil ikke kjørbar

Politiet meldte på Twitter like over midnatt at en personbil hadde kjørt på en elg like nord for Berkåk.

Det var fem personer i bilen, to voksne og tre barn. De to voksne som satt foran i bilen ble lettere skadd, blant annet av glass fra frontruta. Bilen var ikke kjørbar etter kollisjonen.

Elgen ble liggende etter påkjørselen og ble senere avlivet av viltnemda.