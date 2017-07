Virvelvind stakk av med høyet i finværet

En støvvirvel eller virvelvind (engelsk: dust devil) tok skikkelig tak i høyet på jordet ved Bortistu i Storlidalen i dag.

En virvelvind er en roterende luftsøyle som kan være alt fra en halv meter i diameter til over 10 meter. Høyden på dem kan variere fra et par meter til over 1000 meter.

Virvelvinden i Storlidalen var minst ti meter på det største og høyet forsvant høyt til værs. Det hele ble en ekstra "post på programmet" under "Barnas dag" som ble arrangert på Bortistu søndag.

Virvelen ble så stor at hestene som var med på aktivitetsdagen fikk en liten pause under opptrinnet slik at de ikke skulle bli skremt.

Støvvirvler er vanligvis ufarlige, men i sjeldne tilfeller kan de vokse seg så store at de kan gjøre skade på mennesker og eiendom.

De kan sammenlignes med tornadoer siden de begge er uvanlige værfenomener og roterende luftsøyler. Tornadoer blir derimot dannet i forbindelse med synkende luft i kraftige tordenskyer, mens støvvirvler dannes av stigende luft når det er sol og fint vær. De kommer sjelden opp mot intensiteten til tornadoer. Virvelvinder ligner også på skypumper som dannes i eller ved vann og sjøer.