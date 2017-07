– Det er klart vi må foreslå Oppdal

Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) skal i 2017 dele ut prisen «Årets beitekommune». Bakgrunnen for kåringen er at det er stor forskjell på måten kommuner stiller opp for beitenæring, ikke minst i forhold til rovviltplagene.

– Prisen deles ut for å heise fram kommuner som utmerker seg i positiv retning. På den måten kan vi få positiv omtale og heise fram et eksempel for andre kommuner på hvordan de kan støtte opp om ei hardt pressa beitenæring, melder NBS.

Enkeltmedlemmer, lokallag eller fylkeslag i NBS har forslagsrett. Fristen for å komme med forslag er 1. oktober. Prisen skal deles ut på landsmøtet i 2017.

– Fantastisk fint beite i Oppdal

Fagansvarlig ved landbrukskontoret, Gro Aalbu , var ikke klar over kåringen før Opdalingens journalist kontaktet henne, og ble glad da hun hørt om kåring.

– Det er klart vi må sørge for at noen foreslår Oppdal kommune som kandidat, forteller hun.

Etter å ha hørt kriteriene for prisen er Aalbu ganske sikker på at Oppdal har mulighet til å nå høyt opp i kåringen hvis de blir foreslått.

– Norsk institutt for bioøkonomi har gjennomført beitekartlegging for sau, storfe og rein i Oppdal. Den viste at vi hadde fantastisk fint beite for alle dyr, sier hun.

– Aktivt beitebruk i kommunen

Ifølge Aalbu har Oppdal gjennom flere år jobbet med organisert beitebruk.

– Hele kommunen er dekket av beitelag som er aktive og oppegående. Rundt 140 beitebrukere er organiserte, forteller hun.

Ute på beite i Oppdal i sommer er det rundt 50.000 sauer, 4.000 storfe og 2.000 tamrein.

– Det er absolutt et aktivt beitebruk i Oppdal, sier Aalbu.

Kriteriene for prisen Årets beitekommune er:

• Er i tett dialog med beitenæringa før, under og etter beitesesongen.

• Ta tak i den psykiske belastninga rovviltangrep utgjør for beitebrukerne

• Tar på seg ansvaret for søknader om skadefellingstillatelse

• Klager på eventuelle avslag

• Bidrar til mest mulig rettferdig erstatningsoppgjør

• Kurser og organisere på en god måte kommunens skadefellingslag

• Bidrar til kurs for kadaverhundekvipasjer

• Etablere varslingstjeneste ved rovilt/angrep i beiteområdene