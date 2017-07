Oppdalsbonde meldt til Mattilsynet

Oppdalsbonde Hege Fjøsne er oppgitt over at folk bruker tida til Mattilsynet på "filleting". Hun er meldt til Mattilsynet for å ha satt opp piggtråd på eiendomen i Hoveden.

- Mattilsynet har vært på besøk og jeg regner egentlig ikke med at det blir noen stor sak, forteller Fjøsne til Opdalingen.

- Piggtrådgjerdet er satt opp helt bevist for å holde folk ute, ikke for å kontrollere dyra, forteller hun.

- Jeg satte opp nytt gjerde i fjor og det er allerede nedtråkket av folk som vil ta seg en snarvei eller som vil inn til sauene eller hestene.

Min eiendom er ikke noe kommunalt friluftsområde, det er min private eiendom, og dessuten, dersom folk tråkker ned gjerdene sånn at sauene kommer seg ut og begynner å beite i blomsterbeddene til folk så er det jeg som får trøbbel med det, uttaler Fjøsne som forteller at hun satte opp piggtråden i forrige måned.

I 2010 kom det en ny lov som forbyr bruk av piggtråd på steder der det kan skade dyr.

- Selv om piggtråden er på utsiden av gjerdet for sauenes del, hva med for eksempel ville dyr?

- Nå har jeg bodd her i Hoveden i snart 50 år og jeg har ikke sett verken elg eller råddyr i området, så det er ingen fare for at dyr skal bli skadet. Det er lov å sette opp piggtråd for å holde folk ute, og det er det jeg har gjort.

Ikke ønskelig med piggtråd

Ved landsbrukskontoret i Oppdal sier man på generell basis at det ikke er ønskelig at det benyttes piggtråd i gjerder og i utgard.

Kommunen har flere ganger etter 2010 flere ganger lagt opp til ordninger som skal oppmuntre bønder til å skifte ut piggtråd med annen type gjerde.

I retningslinjer som kommunen har sendt ut heter det følgende:

Lov om grannegjerde

regulerer retten til å ha og plikten til å sette opp og vedlikeholde gjerder mellom naboeiendommer, og hvordan gjerdet skal være utformet. Viktige punkt fra lov om grannegjerde:

• Gjerdet må ikke være farlig for folk eller husdyr.

• Gjerdet skal være slik at det ikke er til unødvendig eller urimelig ulempe eller sjenanse for naboeiendommen.

• For at det skal foreligge gjerdeplikt må begge eiendommer ha nytte av gjerdet.

• Hytteeier kan aldri kreve av utmarkseier setter opp gjerde mot hyttetomten uten at dette er avtalt.

• Et gjerde som ikke vedlikeholdes skal fjernes, og det må ikke ligge igjen gjerderester som kan være farlige for folk eller husdyr.

Fagansvarlig ved landbrukskontoret Gro Aalbu forteller at gjerde er enkelt, men også vanskelig.

- Det største problemet vi har i dag er vel gjerde rundt hytter som ofte blir farlige feller for husdyr. Piggtråd som ligger nede kan være et problem, mens det som står stramt oppspent som en tråd over stram netting ikke regnes å være et stort problem.

Piggtråd ble forbudt i 2010, og Mattilsynet har gitt pålegg om opprydding i to områder i Oppdal så langt, forteller Aalbu.

- Fra 2017 har Oppdal kommune og Landbruksrådet gjennom SMIL-ordningen en tilskuddsordning for landbrukseiendommer i aktiv drift, der det kan søkes om tilskudd til fjerning av piggtråd og gammel utgard som ligger nede, med et motivasjonstilskudd med ti kroner pr meter i støtte, forklarer Aalbu til Opdalingen.

Mattilsynet har ikke vært tilgjengelig for kommentar.