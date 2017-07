Færre unge arbeidsledige

I Rennebu var 14 personer uten arbeid i juli. Det er 1,1 prosent av arbeidsstyrken i kommunen. Fire færre gikk uten arbeid denne måneden sammenlignet på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 22 prosent.

I Oppdal gikk 52 mennesker uten arbeid i juli Dette tilsvarer 1,4 prosent arbeidsstyrken i kommunen, og er en nedgang på 37 prosent. 30 færre personer var uten jobb sammenlignet med fjoråret.

Færre unge ledige

Ved utgangen av juli er 4 045 personer helt ledig i fylket. Det tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på ni prosent.

Summen av helt arbeidsledige og deltakere i et arbeidsrettet tiltak er nå 4.659. Det gir en bruttoledighet på 2,8 prosent. For landet som helhet ligger bruttoledigheten på 3,3 prosent.

Justert for sesongsvingninger er ledigheten i Sør-Trøndelag på 2,2 prosent, det samme som forrige måned.

I juli måned er det 593 helt ledige i ungdomsgruppen under 25 år. Antallet ledige har gått ned med 146 personer fra samme tid i fjor, en nedgang på 20 prosent.

- NAV har tett samarbeid med flere videregående skoler og med næringslivet for å få ungdommene til å fullføre skolen eller å komme ut i jobb. Det er derfor gledelig å se at ungdomsledigheten har utviklet seg i positiv retning det siste året, sier Arve Winsnes , fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Ledighetsnedgang innenfor de fleste yrkesgrupper

Med unntak av meglere og konsulenter samt akademiske yrker, går ledigheten ned innenfor alle yrkesgrupper. Den største prosentvise nedgangen ser vi innenfor ingeniør- og ikt-fag. Ved utgangen av måneden var det registrert 388 ledige i denne yrkesgruppen, en nedgang på 92 personer fra sommeren 2016.

Hittil i år er det lyst ut i overkant av 750 stillinger i disse yrkene. Industri har en ledighetsnedgang på 15 prosent og bygg og anleggsfagene en nedgang på 13 prosent.

– Sør-Trøndelag har et stabilt godt arbeidsmarked med en positiv utvikling i ledigheten for de fleste yrkesgrupper. Vi ser også at antallet som går lenge ledig er på vei ned, med en reduksjon på 14 prosent det siste året, sier Winsnes.

Ti kommuner med ledighet under to prosent

Ti kommuner i fylket har en ledighet under to prosent ved utgangen av juli, i tillegg har tre kommuner to prosent ledige. I Roan er kun 0,4 prosent av arbeidsstyrken uten jobb mens Snillfjord kan skilte med en ledighet på en prosent.

I andre enden av skalaen finner vi Rissa med en ledighet på fire prosent. Selv om Rissa har høyest ledighet i fylket har utviklingen vært positiv det siste året med en nedgang i ledigheten på 29 prosent. I Trondheim er andelen ledige 2,5 prosent. Det er en nedgang fra fjoråret på sju prosent.