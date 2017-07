Arrangerer beitemarkdager

Samme uken som skolene starter på igjen i slutten av august arrangerer Norsk Landbruksrådgiving og Oppdal kommune «Beitemarkdager».

– Vi håper så mange som mulig har tid til å bli med ut på markdag og lære mer om beitene vi har rundt oss, opplyser Gro Aalbu ved landbrukskontoret i Oppdal.

Utmarksbeitet er en viktig ressurs for fjellandbruket. For et sauebruk i Oppdal regnes 30–50 prosent av årsfôret å komme fra utmarksbeite. Storfe er litt mindre i utmark nå enn før, men beitesesongen er viktig også for storfe.

Beitemarkdagene starter mandag 21. august. Da kommer biolog og botaniker John Bjarne Jordal til Vinstradalen. Her skal han ha spesielt fokus på naturbeitemark og innmarksbeite.

I Oppdal er det kartlagt 203 lokaliteter med naturbeitemark. Jordal kan lære bort kunnskap om spesialsopp som bare finnes i Oppdal. Her vil det også bli mulig å lære mer om beitetrykk og anbefalt rydding.

Torsdag 24. august fortsetter uka i Gjevilvassdalen. Her vil beitegransker Yngve Rekdal i Norsk institutt for bioøkonomi ha guidingen i fjellbjørkeskog ved Kvalsjordsætra.

Dagen etterpå er det fjellbeite som gjelder. Rekdal vil ta med deltakerne på en tur i området rundt Larssætra i Unndalen.

– Jordal og Rekdal er de fremste beiteforskerne og botanikerne vi har i landet, og de har begge trålt i kulturlandskapet i Oppdal i flere tiår. De er gode ambassadører og framsnakker bygdas kvaliteter når det gjelder beite og landbruk, forteller Aalbu, som håper mange viser interesse rundt de tre dagene.