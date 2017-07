Hvem har stjålet lammene til teksa?

Rundkjøringen på E6 nord for Oppdal sentrum består av planter og kunstinstallasjoner som forestiller ei tekse med to lam og en ulv. Oppdal er Norges største sauekommune, og hva er vel ikke mer naturlig enn å skryte av det.

Sauebonde Solveig Sneve Heim forteller til Opdalingen at lammene nå er forsvunnet fra rundkjøringen. Hun var ute og kjørte bil da hun la merke til at de var borte. I tillegg så hun noe som lignet på skuddmerker på teksa.

- Kanskje noen har gjort det for å provosere. Jeg skal ikke dra noen ulvedebatt, men det er litt symbolsk og viser at sauene ikke får gå i fred, sier Sneve Heim med et glimt i øyet.

Ifølge vår fotograf har det ikke blitt avfyrt skudd mot sauen som er laget i metall. Skuddmerkene skal bare være klistrelapper.

Nytt for Vegvesenet

Opdalingen har vært i kontakt med Statens vegvesen som har ansvaret for rundkjøringene på E6.

- Dette var nytt for meg. Jeg har ikke fått noen informasjon om at deler av installasjonen er borte, forteller Mats-André Lied , som er fungerende seksjonsleder i Statens vegvesen Sør-Trøndelag.

- Vi setter stor pris på at dere ga oss denne informasjonen. Vi skal prøve å finne ut hva som har skjedd, fortsetter han.

Det skal være Frank Smed som har laget utsmykningene. Det har ikke lyktes Opdalingen å få kontakt med oppdalsbedriften.

Om noen har stjålet lammene eller om de er bare er tatt med inn til vedlikehold, vites ikke, men det er i hvert fall ikke ulven som har vært på ferde denne gangen.