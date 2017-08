Oppdaling Geir Arild Espenes er andrekandidat på stortingslista for Senterpartiet i Sør-Trøndelag. I helga var han hjemme i Oppdal og sto på stand med lokalpartiet. I dag er det nøyaktig 39 dager til Stortingsvalget, og Espenes har et travelt program fremover.

– Jeg reiser rundt i distriktene fordi jeg mener politikken til Senterpartiet passer best for alle som bor på bygda. Det forunderlige er at vi også vokser voldsomt i de store byene. Sentraliseringen som har skjedd de siste årene gjør at alle tenker på seg selv som et distrikt, forteller oppdalingen.

Skryter av Oppdal

Espenes følger med på hva som skjer i hjembygda og synes det er mye spennende på gang i Oppdal.

– Nylig ble for eksempel turisthotellet solgt til oppdalinger. Andre har lyst til å starte med fiskeoppdrett i Drivdalen. Arbeidet som er gjort med gravfeltet på Vang er også veldig bra, skryter helseprofessoren.

– Hva får folk i Oppdal og Rennebu hvis du kommer inn på Stortinget i høst?

– Først og fremst er det viktig å være en lyttepost og høre på hva folket mener. Jeg glemmer ikke hvor jeg kommer fra, og vil kunne være et talerør inn mot Stortinget, sier Espenes.

For tidlig i form?

Mange eksperter mener at Senterpartiet er i form for tidlig, og tror partiet kan få en dupp når valget nærmer seg. Det er ikke andrekandidaten bekymret for.

– Nei, jeg tror folk ser at vi har en politikk som de har bruk for. Etter fire år med sentralisering vil mange ha tilbake retten til å bestemme selv. Det lokale demokratiet må få være sterkere enn det har vært i denne perioden.