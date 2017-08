- Det finnes så mange morgenfugler i Oppdal

Fredag morgen klokken 06.30 var det klart for en ny runde med Early Birds i Oppdal. Prosjektet som skal få folk opp av senga om morgenen og ut for å delta på felles morgengymnastikk.

Over 20 mennesker møtte opp utenfor Quality Skifer Hotel for å få en god start på dagen. Folkehelsekoordinator Vigdis Thun var svært godt fornøyd med oppmøtet, og forteller at det er dobling siden første gang det ble arrangert.

- Det er utrolig bra at det finnes så mange morgenfulger i Oppdal. Vi kommer til å fortsette utover høsten, helt til folk ikke ønsker mer. Jeg tenker at dette kan gjøres i vinter også, forteller Thun til Opdalingen.

Ifølge henne er 30 minutter med løping eller rask gange så tidlig om morgenen kjempesunt.

- Når folk kommer på jobb vil de føle seg mer konsentrert. Morgenfugler har også en tendens til å ha ekstra godt humør, og det gjør noe med både kropp og sjel, sier Thun.

- Våken uansett

En av morgenfuglene i dag tidlig var Rannei Vognild. Pensjonisten forteller at hun noen ganger står opp før klokken seks også.

- Jeg står opp tidlig om morgenen uansett, og da kan jeg like så godt komme meg ut og å gjøre noe, sier hun.

Vognild er glad i å gå turer i skog og mark. Early Birds passer henne derfor ypperlig.

- Jeg går turer flere ganger i uken. Ved å være med på dette får jeg litt selskap, og det er bare trivelig, forteller hun.

- Folkehelsekampanje

Early Birds ble lansert i forbindelse med at Trondheim søker om å bli arrangør av VM på ski nordiske grener i 2023. Thun synes prosjektet er minst like viktig for folkehelsa.

- Folkehelsa er den skjulte agendaen. Trondheim utnytter dette til en folkehelsekampanje for å få folk i bedre form. Det er det samme vi så under OL på Lillehammer, sier hun.

