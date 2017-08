Voll skole med avskjedsbrev på Facebook

Samfunnet er i stadig endring. Noen av disse er positive, andre mer krevende å forholde seg til. Fellesnevneren er ofte at det beste vi kan gjøre, er å gjøre det beste ut av det.

Det synes vi Voll skole og barnehage viser på sin egen Facebook-side. Et innlegg det står respekt av, og som vi her trykker i sin helhet.

"Siste dag i juli er passert, og et skoleår varer fra 1. august til 31. juli året etter. For Voll skole sin del starter det ikke et nytt skoleår i august, men elevene og de fleste av de ansatte får ny tilhørighet på Rennebu barne- og ungdomsskole.

Det er selvsagt vemodig for mange at Voll skole ikke er i drift mer, men slik som med alt annet som går over i historien, er det utrolig mange fine og gode minner vi deler som vi kan se tilbake på med glede. Et godt eksempel på det er filmen «Reisen til Amerika» som ble til i et felles prosjekt for alle elevene høsten 2015. Vi har også mange bilder fra elevenes aktiviteter og læring som dere kan se på Facebooksida "Voll skole og barnehage".

Sommeren har forhåpentligvis gjort oss godt slik at avslutningen på skoleåret som var ganske trist for mange, nå er snudd til positiv forventning og spenning til å begynne på ny skole. Alle klassekameratene skal møtes igjen, bare med noen flere i tillegg. Og de aller fleste får kjente lærere og assistenter fra Voll i klassen sin.

Det er lurt å legge energien sin i det som skal komme i stedet for det som har vært – da blir det bra! Alle ansatte som tar imot elevene på skolen torsdag 17. august er nok innstilt på at det kreves ekstra fokus for å gi nødvendig trygghet og få en god oppstart i overgangen. Det er flinke folk som jobber i skolen i Rennebu.

Vi som har hatt vår tjeneste ved Voll skole takker med dette for oss. Ikke minst takker vi for alle gode ord til oss samla sett, og til de enkelte av oss. Takk for at dere har stilt krav til oss, og for at dere har sett verdien av det skolen har betydd for elevenes læring og utvikling.

Lykke til med nytt skoleår."