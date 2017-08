- Etterspørselen har økt kraftig de siste årene

Pågangen fra bobilturister som vil besøke Fjell- og Fårikålfestivalen er så stor at arrangøren nå tilrettelegger en egen bobilparkering.

- Etterspørselen etter parkering for bobiler har økt kraftig de senere årene, sier festivalgeneral Stein Mellemseter.

I fjor var det nok over hundre bobiler i sentrumsområdet under festivalen.

Nå går arrangøren ut med tilbud om bobilparkering på «Nye grus» vest for Idrettshallen. Her planlegges det plass til 150 bobiler. Samtidig som dette blir et kjærkomment tilbud i gangavstand til festivalområdet i sentrum, vil det frigjøre etterlengtede parkeringsplasser i sentrumskjernen. Det skriver arrangøren i en pressemelding.

Bobilturismen er i sterk vekst og fler og fler kommuner tilrettelegger sentrumsnære parkeringsmuligheter for denne attraktive kundegruppen.

- Som leder av Oppdal Næringsforening ønsker jeg at vi i Oppdal skal komme på offensiven overfor denne gruppen. Det er blant annet derfor vi i ONF etterlyser den bebudede parkeringsanalysen som ble vedtatt i kommunestyret. Vi ønsker å sette oss ned sammen med kommunen for å se på hvilke muligheter vi har til å få til et attraktivt tilbud. Potensialet er stort og Oppdal henger etter i utviklingen, sier Mellemseter.

Ole Morten Hovdal er engasjert til å ta seg av campen og arrangøren takker Oppdal Spell- og Dansarlag for god hjelp i planleggingen. «Nye grus» ble nemlig brukt under Landsfestivalen i gammeldans i sommer.