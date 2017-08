Gullklump satte ny norgesrekord

Funnet kommer litt over en måned etter at Arne Sevaldsen fant en klump på 19,56 gram, noe som var ny norgesrekord, i elva Gisna. Funnet ble gjort søndag, kun 40 meter fra der Arne Sevaldsen fant sin gullklump for en måned siden.

Det var NRK som omtalte saken først.

- Da jeg først oppdaget gullklumpen ble jeg litt sjokkert over størrelsen. Jeg visste med en gang jeg så at det var gull at jeg hadde satt ny norgesrekord. Det var en veldig god følelse å få etter så mye jobb, forteller Marius Frang til Opdalingen.

Til NRK uttaler Frang at han har drevet med gullgraving i seks år og at han ble interessert i det etter å ha sett programmet «Gullgraverne» på Discovery.