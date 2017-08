Håper på et engasjerende publikum på kick-off

Det hele vil foregå på torget i Oppdal sentrum.

Det blir appeller fraHeidi Greni, Geir Arild Espnes, Vegard Frøseth FenesogOla Borten Moe.

– Vi har fått med ossFrode Haarstadpå laget, som skal underholde før vi går i gang med appellene. I tillegg skal vi samle Heidi Greni og Geir Arild Espnes i sofaen vår. Det erOla Husa Risansom leder programmet, og vi kommer til å stille spørsmål om hvordan det eventuelt vil bli å komme på tinget og hva de vil gjøre for Oppdal. Det vil også bli mulighet for publikum å stille spørsmål, så vi håper på et engasjert publikum, forteller leder i Oppdal Senterparti,John Torvetil Opdalingen.

Torve tror også de fleste lokallagene fra fylket tar turen til Oppdal denne lørdagen. Oppdal har mulighet for å få to kandidater inn på tinget i år.

– Hvis Espnes kommer på tinget, vil det bety mye for Oppdal, for vi vil få et direkte talerør rett inn til tinget, sier han.

– Jeg har tro på et godt oppmøte til helga. Dette er en fin måte for våre toppkandidater å bli kjent med velgerne, sier Torve.