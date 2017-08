Jente (17) riftet med kniv

Like etter klokken tolv natt til tirsdag fikk politiet melding om at en 17 år gammel jente var rispet med en kniv i Oppdal sentrum.

- Hendelsen skjedde på gangveien ved Europris mellom noen lokale ungdommer i alderen 16-17 år, opplyser lensmann Finn Skårsmoen til Opdalingen.

En patrulje fra Røros rykket ut til stedet og fikk kontroll over situasjonen. Jenta ble sendt til legevakta og foreldrene ble varslet.

- For politiet framstår ikke selve skaden som dramatisk. Det som er alvorlig er at en kniv er involvert i hendelsen. Alle vet potensialet til en kniv, sier Skårsmoen.

Ifølge lensmannen har de problemer med å finne ut hvem gjerningspersonen er.

- Navnet holdes tett inntil brystet. Det ble i natt holdt avhør av fornærmede og et vitne, men ingen har sett selve hendelsen. En tanke kan være at noen er truet til taushet. Vi har ingen klare uttalelser på at det er slik det henger sammen, men det kan være en teori, forteller han.

Politiet er veldig interessert i å komme i kontakt med folk som kan ha nye opplysninger om hendelsen.

- Det er viktig å finne gjerningsmannen og få avklart hele situasjonen. Nå vil det bli gjennomført flere avhør, og det er bare spørsmål om tid før vi kommer til bunns i saken, sier Skårsmoen.