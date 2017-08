Historisk tillit til norske jegerne

Befolkningens holdning til jakt og jegere måles regelmessig gjennom Natur- og Miljøbarometeret til TNS-Gallup.

Der stilles bortimot identiske spørsmål med tre års mellomrom. Slik kan man få fram endringer i holdninger til aktuelle natur- og miljøsaker i befolkningen over tid.

Historisk høyt

Aldri før har jegerne hatt så stor tillit i befolkningen som nå.

86 prosent av de spurte har svært eller ganske god tiltro til at jakt i Norge utøves på en human og forsvarlig måte.

Det er «all time high» i den perioden målingene er blitt foretatt. Særlig er det andelen som har svært stor tiltro til at jakten i Norge utøves på en human og forsvarlig måte som øker; fra 18 prosent i 2014 til 30 prosent i 2017)

Tre av fire nordmenn er positive til jakt

Også på det mer generelle spørsmålet om holdning til jakt er det en positiv utvikling.

74 prosent av alle spurte er svært eller ganske positive, det beste tallet man har målt siden 2008. Det er en økning på 6 prosent fra 2014.

Gledelig og fortjent

- Dette er svært gode tall for oss som arbeider for at jakten skal foregå i skikkelige former, uttaler leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Runar Rugtvedt.

- Det samsvarer godt med det inntrykket vi har av den norske jegeren. Han eller hun er en dedikert person med glødende interesse for natur og dyreliv, og som bestreber seg på at den jakta man bedriver skal være så god som mulig, både for folk og dyr. Vi har et forvalteransvar, og den oppgaven tar vi på alvor. Slik sett er det derfor riktig å si at tilliten er fortjent.

- Samtidig er vi ydmyke for det faktum at vi utøver en aktivitet som krever særlig aktsomhet i forhold til andre naturbrukere. Det er rom for alle dersom man tar hensyn til hverandre.

En så høy tillitsscore som vi nå har fått forplikter selvsagt jegerstanden i tiden framover. Gjennom en utstrakt opplærings- og skoleringsvirksomhet i lokalforeninger over hele landet, sikrer vi at vi har kompetente jegere.

Vi kan love at vårt arbeid med fokus på sikkerhet, gode skudd og en fornuftig naturforvaltning skal videreføres, uttaler en svært fornøyd leder i NJFF i en pressemelding.