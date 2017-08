Barnehagebarn er kommet til rette

Politiet meldte på Twitter like før klokka fire tirsdag ettermiddag at to barn som "forlot" en barnehagen i Oppdal klokken 14.00 i dag, nå har kommet til rette.

- Det er to jenter i femårsalderen som har hoppet over et gjerde. De har kommet seg helt ned til Miljøstasjonen før de ble funnet, opplyser operasjonsleder Frank Brevik ved Trøndelag politidistrikt til Opdalingen.