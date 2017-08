Miljøprisen til Oppdalsbanken

Oppdal Næringsforening (ONF) har siden 2010 delt ut Miljøprisen til bedrifter som gjør en ekstra innsats for miljøet rundt sin bedrift.

For 2016 er det Oppdalsbanken som får tildelt hedersprisen. Dette for sin innsats med å holde det rent og ryddig i og utenfor banklokalet.

- Prikken over i-en er at de har et fantastisk fint og ryddig område for minibanken, sier leder Stein Mellemseter i ONF.

- Ære til vaktmesteren

Banksjef Gro Furunes Skårsmoen i Oppdalsbanken ble svært glad da hun tirsdag ettermiddag mottok prisen på vegne av bedriften.

- Det er kjempetrivelig å få denne prisen. Det er vaktmester Bjørn Fossheim som bør få æren for at det ser så fint ut her. Samtidig er det fortjenesten til alle de andre ansatte også, forteller hun.

- Har dere i Oppdalsbanken ekstra fokus på å holde det ryddig?

- Egentlig ikke, men alle synes det er triveligere å være på jobb når det er rent og fint, sier banksjefen.

- Bra å ha fokus på miljøet

Furunes Skårsmoen synes det generelt ser bra ut i Oppdal sentrum.

- Det er bra at næringsforeningen fokuserer på miljøet gjennom denne prisen. Alle blir mer bevisste på å holde det ryddig, mener hun.

I fjor ble ikke Miljøprisen delt ut på grunn av arbeidet med sentrum som startet opp i 2015. For 2014 var det Miljøpatruljen som fikk utmerkelsen.

- Miljøpatruljen gjør en så god jobb at de fortjente å ha prisen i to år, sier Mellemseter og smiler.