Ungdomsbråk på torget

Tirsdag kveld rundt klokken 20.50 fikk politiet melding om bråk mellom flere mindreårige på torget utenfor Domus i Oppdal sentrum.

- Det stemmer at det har pågått knuffing i et ungdomsmiljø. Flere personer var samlet på torget, der to fronter var uenige om noe, opplyser Jan Tømmervold ved Oppdal lensmannskontor til Opdalingen.

Politiet kom raskt til stedet og fikk kontroll over situasjonen.

- Vi vet ennå ikke bakgrunnen for hendelsen. Vi har en patrulje hjemme hos noen av foreldrene og etterforsker saken videre, sier Tømmervold.

- Stemmer det at en av personene har blitt slått?

- Nei, det skal være snakk om knuffing. På nåværende tidspunkt kan jeg ikke si noe mer før vi har undersøkt saken videre, sier han.