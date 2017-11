Seksbarnsfar innstilles til rådmannsstillingen

Nyheter

Administrasjonsutvalget i Rennebu kommune, som består av formannskapet, samt to personer valgt fra arbeidstakerorganisasjonene, har enstemmig innstilt Per Øivind Sundell som ny rådmann i Rennebu etter Birger Hellan.

Sundell var nummer ni på søkerlisten, og den eneste hvis navn var ukjent med begrunnet unntak fra offentlighet.

Han er i dag rådmann i Berlevåg kommune i Finnmark, en stilling han har hatt siden 2014, er 51 år gammel, gift og har seks barn.

Sundell er opprinnelig fra Sarpsborg, og familien bor i Ørje i Østfold.

- Administrasjonsutvalgets innstilling sendes først til formannskapet, som vil behandle saken i møte torsdag 9. november. Formannskapets innstilling vil så bli lagt frem for kommunestyret til endelig behandling samme dag, forteller personalrådgiver i Rennebu kommune, Per Ivar Wold til Opdalingen.

Vet du noe om Sundell kommer til å takke ja til stillingen som ny rådmann i Rennebu?

- Det eneste jeg kan si, er at sjansen er stor for at Sundell takker ja, sier Wold.

Følgende personer søkte på stillingen som ny rådmann i Rennebu:

1) Even Fossum Svendsen, 53 år, rådgiver, Trondheim

2) Helen Anderson, 40 år, konsulent, Namdalseid

3) Lill Hemmingsen Bøe, 56 år, Ass. rådmann, Rennebu

4) Solfrid Krakeli, 58 år, kontorsjef, Molde

5) Stian Johannesen, 34 år, konsulent, Tiller

6) Tom Haarsaker, 51 år, arbeidssøker, Tiller

7) Frøydis Lindstrøm, 50 år, rådgiver, Oppdal

8) Erla Sverdrup, 57 år, rådmann, Brøstadbotten

9 Mann, begrunnet unntak fra offentlighet