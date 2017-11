Laveste oktober-ledighet på 30 år

Nyheter

I Rennebu var 14 personer uten arbeid i oktober. Det er 1,1 prosent av arbeidsstyrken i kommunen. Fire færre personer gikk uten arbeid denne måneden sammenlignet på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 22 prosent.

I Oppdal gikk 55 mennesker uten arbeid i denne måneden. Dette tilsvarer 1,5 prosent arbeidsstyrken i kommunen, og er en nedgang på 10 prosent. Seks færre personer var uten jobb sammenlignet med fjoråret.

I oktober er det 3 300 helt uten arbeid i fylket. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlikner vi med oktobertall må vi hele 30 år tilbake for å finne tilsvarende lav ledighetsprosent.

Siden høsten 2016 er 630 færre ledige i fylket. Til sammen 923 personer deltar i et arbeidsrettet tiltak i oktober. Det utgjør 0,5 prosent av arbeidsstyrken og gir sammen med ledighetsprosenten en bruttoledighet på 2,4 prosent. Tilsvarende for landet er 3,1 prosent.

Vi må tilbake til sommeren 2008 for å finne like lav ledighet i Sør-Trøndelag.

– Vi ser at ledigheten synker for alle aldersgrupper og spesielt mye for de under 25 år. Samtidig har vi færre ledige innvandrere og stadig færre som går lenge ledig. Arbeidsmarkedet i Trøndelag går godt, med behov for kompetanse innenfor de fleste næringer, sier Arve Winsnes, konstituert direktør i NAV Sør-Trøndelag.