To bilister kjørte for fort og mistet lappen

Lørdag kveld gjennomførte politiet kontroller på E6 i både Oppdal og Rennebu.

Den første politikontrollen fant sted på Berkåk fra klokken 18.30 til 19.30. Her delte politiet ut seks forenklede forelegg for høy fart. En person ble også tatt fra førerkortet etter å ha kjørt 80 kilometer i timen i 50-sone.

Senere på kvelden flyttet UP seg til Smivegen i Oppdal. Her ble det målt både promille og fart. Totalt 122 billister ble kontrollert. Ingen hadde for høy promille.

Politiet beslag la derimot et førerkort på grunn av for høy fart. Sjåføren kjørte 88 kilometer i timen i 60-sone.