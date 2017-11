Bønder på nye eventyr

Nyheter

Fra 9.-13. oktober møttes en liten bukett av både ungdom og ansatte ved landbrukskontor fra både Rennebu, Oppdal, Hitra og Snillfjord opp til flyavgang mandag morgen med godt humør og forventninger om hvordan landbruket i Sveits er.

- Bøndene i Sveits lå ikke på latsida da vi landet i Zurich mandag formiddag. Her var mange i full sving med både maishøsting og høyonn, overraskende nok når kalenderen viste 9. oktober. Hjemme var siste slåtten for i år i hus for en måned siden og kornet fikk vi akkurat berga mellom regndagene på september, forteller Solveig Kvam i arbeidsgruppa for Bonde så klart! til Opdalingen.

Som tatt ut av en western-film

På flyplassen møtte de guiden Susanne, ei trivelig dame bosatt på Røros med sveitsiske gener.

- Dere skal tro vi har gjort det godt, med både privatsjåfør og minibuss hele uka. Vi reiste direkte fra flyplassen til første gårdsbesøk hos "Den kalde bukse", forteller Kvam.

Kvam forteller videre at gården "Den kalde bukse" var som tatt ut fra en western-film.

- Her var alle bygningene designet med spesielle utskjæringer, helst i naturslitte materialer. Det var vedski-lignende biter som takstein og frodige blomsterhager. Å bygge kulisser for å skape en romantisk følelse hos turistene, var et viktig bidrag for gårdens omsetning, sier Kvam.

- En av grunnene til at vi besøkte akkurat denne gården var at de er den første gården i Sveits som har fått tillatelse til å avlive slaktedyra på gården gjennom å skyte dem ute på beite. Nils og Claudia, som drev gården, både slaktet og foredlet dyra selv på eget gårdsslakteri, og serverte så maten i gårdens restaurant. Vi fikk selvsagt smake på resultatet under en bedre middag hjemme hos dem, sier hun.

Dagen etter var de innom AGRIDEA, en look-a-like av Norges NMBU, hvor de fikk innføring i landbrukspolitikken i Sveits. Her hadde kantonene (delstater) mulighet til å tilrettelegge lover og retningslinjer tilpasset kantonenes utfordringer og ressurser, noe reisefølget gjerne skulle ha sett mer av her i Norge.

- De fleste bøndene i Sveits får 50 prosent av inntekten sin fra staten i form av diverse tilskudd. Det er prosentvis mye høyere enn det vi gjør her hjemme i Norge. Sveits fokuserer mye på kulturlandskap og biologisk mangfold og retter derfor tilskuddene til slike forbedrende tiltak, forteller Kvam.

Sveits kan i korte trekk oppsummeres med små besetninger, setring, videreforedling, åpent og frodig landskap, biologisk mangfold, lang vekstsesong i lavlandet og varmt klima.

- Mens vi fortsatt oppholdt oss i den nordlige delen av Sveits, var vi innom Ernst, som har funnet seg et marked på melkesau. Melka leverte han til et meieri og kjøttet videreforedlet han til pølser og andre godsaker på tallerkenen. Her var vel første og siste gang vi så en traktor i løpet av hele denne turen.

En annerledes opplevelse

På tur til neste gårdsbruk besøkte de den sveitsiske utgaven av Felleskjøpet. En ganske annerledes opplevelse enn det de er vant til i Rennebu.

Dagens siste gårdsbesøk var hos Peter med et typisk norsk samdriftsfjøs. Her lærte de at det ikke er noe som heter ugras, det aller meste er næringsrikt og kan bli til melk og kjøtt bare det kommer på fôrbrettet.

- Det var nok noen snodige blikk på de norske agronomene når de så at store deler av fôrrasjonen besto av løvetann og engsoleie, noe vi her til lands kaller for uønsket ugras. Bøndene i Sveits kan nok i større grad tillate seg å ha en slik «kryddereng», da deres vekstsesong starter allerede i mars og avsluttes i oktober. Stor kontrast til vår vekstsesong hvor vi har mai til september å jobbe med, forteller Kvam.

På kvelden spiste de middag med noen fra det sveitsiske ung-bonde nettverket.

- Det var artig å se og høre hvilke utfordringer og løsninger de har på gårdene sine, sier Kvam.

Rognebær egnet seg ikke som snaps

Onsdag satte reisefølget snuten mot den østlige delen av landet og booka oss inn på Plantahof, en planteskole i foten av alpene. Videre besøkte de AMARENDA, et samarbeidsprosjekt mellom åtte gårder som omfatter diverse opplevelser- og mattilbud til turister.

- Vi var innom et gårdsbruk med 16 melkekyr samt noen griser som nylig var kommet hjem fra setra etter å ha blitt runde og fete av myse etter ysteprosessen. Bonden hadde bare kuperte beitearealer og var avhengig av sin reform og håndrake for å kunne høste inn vinterfôret. Han hadde også spesialisert seg på bygging og bevaring av gamle steingjerder, noe som var ettertraktet som bakkeplanering rundt om i kantonen, sier hun.

På kvelden fikk de omvisning i et destilleri med påfølgende middag og smaking.

- Lærdommen fra destilleriet er at man kan lage gode snapser av mange råvarer, men alle var nok ganske enige om at rognebær var langt ifra det beste de hadde smakt av snaps, forteller Kvam med et smil.

Gårdsbesøk i alpene

Neste dag var de tidlig oppe og klar for omvisning på Plantahof. Her var de innom skolens småfesenter med geit og sau, melkekufjøset med rasen Brown Swiss, oksefjøs, avdelingen for birøkting, gårdsbutikken og frukthagene.

- Vi slo i hjel noen timer i gamlebyen i Chur før vi la i vei til ukas siste gårdsbesøk. Nå skulle vi besøke en ung bonde oppe i Pizol- alpene. Gården lå 1400 m.o.h, og skrekk og gru for en trasé det var for å komme seg opp gjennom fjellet. Veien var så bratt, smal og kronglete at minibussen måtte rygge for å komme rundt svingene. Nå ble liksom "Vinterveiens helter" og "Ice Road Truckers" barnemat, forteller Kvam.

Da de ankom gården kunne de lett forstå at denne bonden ikke leverte melka til meieriet. Han produserte mest melk på sommeren når kyrne var på setra, og resten av melkeproduksjonen gikk til å fôre opp kalvene om høsten og vinteren.

- Til disse tolv melkekyrne hadde han nettopp bygd seg et relativt enkelt fjøs for åtte millioner kroner. Det kaller vi guts, sier Kvam.

- Sveits er et idyllisk land

Siste dag tilbrakte de på den berømte landbruksmessa OLMA i St. Gallen.

- Her fikk vi med oss auksjon av dyr, masse messetilbud, griseløp og diverse oppvisninger av gamle tradisjonelle musikkinnslag, mat og kuraser. Vi som er vant til agroteknikk og Agrisjå følte vel at dette var en messe beregnet for den vanlige forbruker, da det ikke fantes en eneste stand med maskiner og innredning. God og mett på det Sveits hadde å by på, dro vi tilbake til flyplassen og hjem til vårt kjære snødekte Norge, sier hun.

Etter turen oppsummerer de Sveits som et veldig idyllisk land, med grønne enger så langt øyet kunne se, frodige hager og beitende dyr.

- Det er litt rart å tenke på at hele landet med deres åtte millioner innbyggere er like stort i areal som Trøndelag. Etter å ha blitt servert ost og tørket kjøtt på samtlige frokoster, gårdsbesøk og middager er det veldig godt å kunne spise ei skive med leverpostei og rødbetter her hjemme, avslutter Kvam.