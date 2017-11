Hun er ny leder i ungdomsrådet

Nyheter

Tirsdag hadde Oppdal ungdomsråd møte med syv ungdomsrepresentanter og varaordfører Ingvill Dalseg og sekretær Vigdis Lauritzen Thun til stede.

Økonomisjef Svein-Erik Bjerkan var også innom for å orientere om budsjettet for 2018.

På sakslista sto blant annet valg av ny leder og nestleder for skoleåret 2016-2017.

Tyri Solvoll ble valgt som ny leder for ungdomsrådet. Hun tar over etter Agne Maria Furunes. Solvoll sitter også som nestleder i elevrådet på Oppdal videregående skole.

Joakim Størvold ble gjenvalgt som nestleder.

Ingvill Dalseg synes det var et veldig bra møte, og kan fortelle at de er i gang med mange spennende prosjekter når det gjelder folkehelse og at ungdommen skal bli mer inkludert i politiske prosesser.

- Vi har lagt opp til en linje med inkludering og at ungdommen selv skal ta styringen. Jeg og Vigdis skal gi råd og spille dem god, sier Dalseg.

Oppdal kommune har satt av 50.000 kroner i året som skal gå til ungdomsrådet. Pengene som ikke brukes i løpet av året går tilbake til kommuneøkonomien. Dette vil ungdommen gjøre noe med.

- Nå er det bare seks uker igjen av året, og det blir for dumt å brenne av de resterende pengene på et eller annet. I dag laget vi et innspill til kommunen om det er mulig å få opprettet en sparekonto, slik at pengene blir med over til neste år, sier varaordføreren.

Neste møte for ungdommen er 5. desember.