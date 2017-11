Kommunestyret med klar beskjed til Siv Jensen

Nyheter

Regjeringen foreslår endringer i eiendomsskatteloven og en ytterligere økning i grunnrenteskatten til staten som til sammen vil påføre kommunene en ytterligere nedgang i eiendomsskatten.

Eiendomsskatten fra kraftanlegg til Rennebu kommune reduseres med 50 prosent fra 2014 til 2018, noe som utgjør 6 millioner kroner. Samtidig er kommunens inntekter fra konsesjonskraft betydelig redusert. Rennebu kommunes inntekter fra salg av kraft er redusert med om lag 9 millioner kroner siden 2011. Dette tilsvarer en reduksjon på omlag 60 prosent.

Rennebu kommune har en samlet eiendomsskatteinntekt på ca. 1,3 millioner kroner fra kraftlinjer, tele- og bredbåndsanlegg. Kommunen taper disse inntektene dersom regjeringens forslag blir vedtatt.

I en uttalelse fra kommunestyret, heter det at Rennebu kommune ber om at forslag til endringer i eiendomsskatteloven knyttet til «verk og bruk» ikke blir vedtatt. Bortfall av denne skatten vil redusere kommunenes eiendomsskatteinntekter betydelig.

Rennebu kommune ber om at grunnrenteskatten på kraftanlegg ikke økes slik at eiendomsskatten til kommunene svekkes ytterligere. Grunnrenteskatten er økt i flere omganger og dette har over tid ført til en stor nedgang i eiendomsskatten til kommunene.

- Det virker urimelig at kapitaliseringsrenta har vært den samme i flere år samtidig som markedsrenta er redusert betydelig. Rennebu kommune vil på nytt be om at kapitaliseringsrenta som benyttes ved beregningen av vannkraftanleggenes formuesverdi blir redusert, heter det i uttalelsen fra et enstemmig kommunestyre, en uttalelse som nå blir sendt til Finansdepartementet og Stortinget.

Ordfører Ola Øie var onsdag til stede foran Stortinget, der 150 ordførere og varaordførere fra hele landet var samlet for å bevare den lokale beskatningsretten.

- Vi føler at dette er et nytt steg på veien mot å fjerne eiendomsskatten. Engasjementet er stort over hele landet, og det gjelder ikke bare småkommuner. I Narvik, for eksempel, mister kommunen 30 millioner i inntekter hvis regjeringens forslag går gjennom. Det samme gjelder Sunndalsøra, sier han.