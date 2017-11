Trafikkulykke på E6 i Oppdal

Nyheter

Politiet melder søndag kveld klokken 17.53 om en trafikkulykke på E6 ved Magalaupet i Oppdal.

Det er tre biler som skal være involvert i ulykken, hvorav to skal ha store materielle skader. Det skal være snakk om en front mot front ulykke.

- Alle er våkne, E6 blir stengt inntil videre, skriver politiet på twitter.

Politi, brann og ambulanse jobber nå på stedet, og politiet melder at de foreløpig ikke kan si noe om skadeomfanget på de involverte.

Politiet melder klokken 18.41 at i alt fem personer er involvert i ulykken, der to betegnes som lettere skadd. Disse er tatt under behandling av helse på stedet.