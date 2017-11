Elg mot bil like sør for Fagerhaug

Nyheter

Politiet meldte på Twitter like etter klokka 17.30 mandag at en elg var påkjørt på E6 mellom Fagerhaug og Oppdal.

Det ble ikke meldt om personskader og elgen lå i grøfta ved siden av bilen.

Det viste seg at elgen var blitt påkjørt av en trailer med last, totalvekten på kjøretøyet var cirka 50 tonn og elgen hadde ikke en sjanse i sammenstøtet.

Bilføreren forteller til Opdalingen at han hadde en fart på et sted mellom 50 og 60 km/t i 80-sona og at han kjørte etter en annen bil.

På grunn av at han lå bak en annen bil kunne han ikke kjøre med langlys, noe som gjør det vanskeligere å se vilt som kommer inn fra siden.

Elgen kom ut i veien mellom personbilen foran og traileren bak, og kollisjonen var ikke til å unngå.

Odd Arne Mjøen fra viltnemda var kjapt på pletten, men han kunne konstatere at elgen allerede var død. Dyret var mest sannsynlig ei ung elgku og det kan virke som hun brakk ryggen i sammenstøtet.

Glatte veier og vilt på jakt etter mat langs vegene er en dårlig kombinasjon, og politiet oppfordrer bilister om å være ekstra påpasselig.

Føreren av traileren varslet straks politiet som igjen varslet viltnemda. Han valgte også å vente ved dyret fordi han ikke var sikker på om det var dødt og ville gjøre det lettere for viltnmeda å stoppe på riktig plass.

Det ble bare kosmetiske skader på kjøretøyet og etter å ha avklart situasjonen med representanten fra viltnemda kjørte traileren videre sørover.

Det å varsle politiet og viltnemda ved en viltpåkjørsel er påbudt ved lov, men når man gjør det så slipper man også egenandelen ved forsikringsoppgjøret etter ulykken.

Viltnemda vil fjerne det døde dyret så fort det lar seg gjøre.