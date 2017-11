Ordføreren ønsker å innføre taletid

Nyheter

Lange kommunestyremøter og innlegg på talerstolen på 15 - 20 minutter har ført til at ordfører Kirsti Welander foreslår at Oppdal kommunestyre fra og med neste møte innfører taletid og også setter rammer for lengden på møtene.

Dette falt i dårlig jord hos enkelte representanter, Venstres Hans Bøe tok ordet og advarte mot ordførerens forslag, mens Høyres Eli Dahle ønsket å sette forslaget opp som en egen sak.

Senterpartiets Arne Braut mener det var et godt innspill, men advarte mot å sette opp forslaget på neste møte fordi han nok trodde det var mange som kom til å ha en mening, debatten ville kunne ta lang tid og siste møte før jul er allerede kjent for å trekke i langdrag.

Da Trygve Sande fra Venstre tok ordet i saken etter forslaget fra ordføreren var fremmet,uttalte han noe lakonisk at han skulle prøve å fatte seg i korthet fordi han ikke "ville holde folk for lenge".

Det kan med andre ord se ut som om politikerne i Oppdal fortsatt ønsker å fortsette med lange innlegg og ditto kommunestyremøter.

