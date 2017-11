Må utsette kakefesten igjen

Nyheter

I dag publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) tallene for befolkningsutviklingen for tredje kvartal. Den nye statistikken viser at Oppdal ennå ikke har nådd det magiske tallet 7000.

Ved inngangen av tredje kvartal bodde det 6985 mennesker i Oppdal. Ved utgangen av kvartalet haddde kommunen 6968 innbyggere. Det betyr en nedgang i folketallet på 16.

I tredje kvartal er det født 16 barn, mens 13 mennesker er døde. Det gir et fødselsoverskudd på tre.

I samme periode har 59 mennesker flyttet til bygda. Fem av disse personene kommer fra utlandet. Totalt 78 personer har flyttet bort fra Oppdal, derav fire mennesker har flyttet ut av Norge. Det vil si en nettoinnflytting - 19 personer.

Nedgang for Rennebu

Rennebu hadde ved inngangen av tredje kvartal 2559 innbyggere. I utgangen av kvartalet bodde det 2536 mennesker i kommunen. Bygda har en nedgang i antall innbyggere på 23.

Fem barn ble født i Rennebu i tredje kvartal, mens ni personer døde. Fødselsunderskudd på fire.

34 mennesker flyttet til kommunen i samme periode. 53 personer bort fra Rennebu. Dette gir en nettoinnflytting på - 19 personer.

Folketallet i Norge nærmer seg 5,3 millioner

I tredje kvartal ble det 12.526 flere innbyggere i Norge. Så langt i år er det blitt 32.000 flere innbyggere i Norge.

Folketallet ved utgangen av kvartalet var på 5.290.288, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er 12.526 flere innbyggere enn ved inngangen av kvartalet, noe som skyldes et fødselsoverskudd på rundt 5.700 og en nettoinnvandring på 6.900.

