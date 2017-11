- Vi skal tilføre ungene et mestringsverktøy som de kan ta med seg ut i verden

Nyheter

I dag gikk den store idedugnaden i Oppdal av stabelen. Idedugnaden utspinner seg fra helsedirektoratet, som sammen med KS og helse- og omsorgsdepartementet har startet opp "Program for folkehelsearbeid". Over 60 deltakere hadde tatt turen til Oppdal kulturhus og Vigdis Thun forteller at hun var kjempefornøyd med oppmøtet.

I Oppdal er det satt ned en styringsgruppe og den består av Tove Børseth (styrer i Høgmo barnehage), Torunn Haugen (inspektør ved Aune barneskole), Vigdis Thun (fagansvarlig folkehelse), Dordi Aalbu (rådgiver oppvekst i Oppdal kommune), Tove Rosset (leder PP-tjenesten/pedagogisk psykologisk rådgiver) og Nina Mjøen(helsesøster og leder for skolehelsetjenesten).

- Midlene går gjennom fylkeskommunen og Oppdal kommune er en av få kommuner i Trøndelag som har fått midler. I 2017 får vi 200.000 kroner og vi har fått lovnad om minst 200.000 kroner i tre år framover, forteller Vigdis Thun.

Med seg på laget er også forskningsmiljøet. Til idedugnaden var også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) tilstede. I tillegg var representanter fra Frøya kommune også tilstede.

- Praktisk opplevd erfaring

En av de som skulle si noen ord idag, var Håkon Nordseth. Til daglig jobber han i Norsk luftambulanse og han forteller at han har stått i flere surrealistiske og irrasjonelle situasjoner.

- Jeg har vært i situasjoner hvor barn eller ungdom har valgt å ta livet sitt og greid det, sier han.

I tillegg er han idrettslagsleder i Snøhetta IL.

- Det jeg skal komme med idag er ikke forskningsbasert. Det er praktisk opplevd erfaring og jeg vil gi dere noen bilder på hvor tett kobling det er mellom den psykiske og fysiske velværen, sier Nordseth.

- Skal tilføre ungene et mestringsverktøy

Han forteller at når det kommer til den sosiale mestringsarenaen, så har idrettslag og andre frivillige organisasjoner et mye større ansvar.

- Vi skal med enkle midler greie å tilføre ungene i denne landsbyen et mestringsverktøy som de kan ta med seg ut i verden. Når du for eksempel driver idrettslag, speidergrupper, dansegrupper og korps, så produserer du et framtidsrettet helseverktøy. Og det er det viktigste vi gjør. Det kan hende vi produserer en og annen god skiløper, men i første omgang så produserer vi framtidshelse, sier Nordseth.

Han forteller at det er veldig lett å skulle fokusere på eliten og de gode prestasjonene.

- Når vi klarer å løfte en opp på den øverste pallen, da er vi kjempefornøyd og det er det som er suksesskriteriene til et idrettslag. Men er det det som virkelig er målet vårt, spørr Nordseth.

Han forteller at han for mange år siden pratet med en gammel skiløper fra Oppdal, Jan Otto Hoel, og han kunne fortelle det at den beste evalueringen vi har på kvaliteten på vår skitrening her ute i bygda, er om den dårligste løperen møter opp på trening til høsten igjen.

- Greier vi det, så er det det absolutt viktigste kriteriet vi har. Vi skal være den inkluderende arenaen. Samhørighet og mestring er viktig, sier Nordseth.

Han forteller videre at et idrettslag for eksempel har et kjempeansvar for å få alle til å føle mestring i ulike situasjoner.

- Kommer det hjem en fornøyd unge etter en skitrening, så kan det gi ringvirkninger til resten av familien. Det kan for eksempel løse opp stemningen hjemme hvis den har vært trykket, sier han.

- Mestringsverktøyet er så viktig for unger på sikt, sier Nordseth.