Hasj, bilbrann og skrens inn i bergvegg

Nyheter

Operasjonsleder Lars Letnes ved Trøndelag politidistrikt forteller at det har vært ett og annet å gjøre for lovens lange arm i Oppdal og Rennebu denne helga.

Diesellekkasje

Det startet fredag formiddag da en trailer med en palle skifer kjørte av veien ved Kløft bru på E6.

I tillegg til at politiet var på stedet måtte brannvesenet rykke ut fordi det var meldt om diesel-lekkasje fra bilen. Den 31 år gamle sjåføren kom fra uhellet uten skader.

Like etter klokka 17.00 ble et rådyr påkjørt ved Morka-gårdene nord for Oppdal. Det ble ikke meldt om personskade.

Hasj i bil

Lørdag morgen ble en kar født tidlig på 70-tallet stoppet av UP på Berkåk. Det viste seg at mannen var ute og kjørte uten gyldig førerkort, noe som ikke er særlig smart, spesielt ikke om UP vinker deg inn til siden. Det blir opprettet sak mot mannen.

I samme kontroll stoppet politiet en bilfører fra Østlandet som det viste seg hadde en mindre mengde hasj med seg i bilen. Mannen ble avhørt på stedet og dimitert. Det var ingen mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, men mannen som var i slutten av 30-årene blir anmeldt.

Lørdag kveld var en bilfører uheldig og fikk skrens på bilen i Gråura. Politiet fikk melding om uhellet like før halv åtte.

Det var glatt på stedet og bilen havnet til slutt i bergveggen. Føreren ble kjørt med ambulanse til Kristiansund, men etter det politiet kjenner til skal det ikke være snakk om en alvorlig skade. Likevel, på grunn av at det oppsto personskade vil det bli opprettet sak etter hendelsen.

Brann i bil

Søndag morgen like før klokken seks fikk politiet melding om brann i en bil på Bjerkåsen på Berkåk. Det var ikke fare for spredning og brannen ble raskt slukket. Politiet har ingen formening om årsaken til brannen, men saken vil bli etterforsket.

Søndag kveld ble det meldt om en bilulykke cirka en halv mil sør for Fagerhaug. Det er kun snakk om materielle skader, den ene bilen ble så skadd at bilberging var påkrevet. I skrivende stund er det fortsatt manuell dirigering på stedet.