Brann i bolighus blusset opp igjen

Nyheter

Mandag kveld klokken 18.24 melder politiet på Twitter at brannen som brøt ut i et bolighus i Oldervegen i Oppdal mandag morgen, har blusset opp igjen.

Brannmannskaper er igjen på plass ved boligen. Det brenner nå på loftet og flammene stikker opp fra taket.

- Det er fare for at huset kollapser. Vi var inne i boligen klokken 12 i formiddag uten sikkerhetsutstyr. Da så alt i orden ut, opplyser Steingrim Falksete i Trøndelag brann- og redningstjeneste Stasjon Sør til Opdalingen.

- Gjorde dere ikke en grundig nok jobb tidligere i dag?

- Vel, dette kan skje når brannen får lov til å ulme. Vinduene i boligen er slått ut og det kommer mye luft inn. Skogbranner kan for eksempel blusse opp igjen fire til fem dager etter at det startet å brenne, forklarer Falksete.

Området rundt huset var avstengt med politisperring etter brannen tidligere på dagen.

Familien var ikke hjemme

Det var mandag morgen klokken 08.26 at politiet meldte på Twitter at det var røykutvikling i eneboligen.

Ifølge Falksete var det åpne flammer da brannmannskaper kom til stedet, men de fikk slukket flammene.

Familien som eier huset var ikke hjemme da brannen brøt ut.

Falksete opplyser videre at brannen kan ha skjedd i forbindelse med oppsussingsarbeid. På dette tidspunket var det ikke fare for at huset skulle kollapse.

