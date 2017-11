Oppdalsmann tok toget til Trondheim for å drepe

Nyheter

Trøndelag politidistrikt gikk søndag kveld ut i mediene og etterlyste et offer for en «alvorlig straffesak».

Mannen ble til slutt funnet – skadd. Politiet ville imidlertid ikke si mye om bakgrunnen for etterlysningen søndag. Mandag morgen informerte de imidlertid om dette.

Det viste seg at den skadde mannen trolig har vært en tilfeldig offer for vold. En mann i midten av 20-årene meldte seg natt til søndag seg til politiet, og fortalte at han hadde slått en mann med øks.

Dette skriver Adresseavisen.

Mannen meldte seg selv for politiet og fortalte hva han hadde gjort. Han fortalte også hvor han hadde gjort det.

Da politiet oppsøkte åstedet fant de ikke noe offer, men blod. Politiet gikk deretter ut med en etterlysning etter offeret, og man har nå fått kontakt med vedkommende.

Mannen som er i 20-årene har en åpen Facebook-profil, men innholdet på siden er sparsommelig. Siste postering ble lagt inn på begynnelsen av året. Det er ingen aktiviteter på siden fra den siste tiden som kunne ha gitt noe hint om hva som var i gjære.

Mannen har forklart seg til politiet om det han har gjort, og han er nå siktet for drapsforsøk. Han fremstilles for fire ukers varetektsfengsling i Sær-Trøndelag tingrett mandag ettermiddag.

