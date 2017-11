Dropper Lerkrysset

Nyheter

Under kommunestyremøtet i Melhus er det blitt flertall for å kutte ut Lerkrysset og det før avstemninga startet.

Debatten tok over en time, og alle partiene la fram sitt syn.

- For et utrolig morsomt kommunestyre. Dette har vært en vanskelig sak. Det er uvanlig at det er et så taleført kommunestyre. Miljøpartiene vil ha vei. Det er mer som taler for at vi får det bedre uten kryss på Ler, sa Jan Frode Hatlen (V).

Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) konstaterte etter å ha konferert med gruppeleder, at det ikke var flertall for formannskapets innstilling om at Lerkrysset skal beholdes. Under avstemninga stemte av 18 av 37 representanter for Lerkrysset. Det ble altså ikke flertall for Lerkrysset.

Det ble heller ikke flertall for Nye Veier skal anmodes om å se på om færre enn fire felt på ny E6 kan være aktuelt. Dette var et forslag fra Kristelig Folkeparti.

I debatten kom flere av representantene med sterke historier om trafikksikkerheten på dagens E6.