Fikk fylkeskommunens kulturlandskapspris

Vinstradalen og Loe utmarkslag fyller i år ti år og ble under tirsdagens Fjellandbrukskonferanse i Oppdal tildelt Kulturlandskapsprisen for Sør-Trøndelag 2017. Dette er tredje gangen at en aktør i Oppdal får prisen.

Kleivgardan-Sliper-Detli- grunneierne fikk den i 2003 for sitt arbeid med kulturlandskapet, restaurering av gamle kløvstien og nformasjonsarbeid. I 2015 gikk prisen til Astrid Dalslåen for hennes arbeid med og engasjement for planten svartkurla.

Vinstradalen og Loe utmarkslag ble stiftet i 2007 med formål å samle grunneiere og rettighetshavere mellom Engmerket og Gissingerbekken i Oppdal kommune, for i felleskap å forvalte utmarksressursene som en del av landbruksnæringen.

Landbruksdirektør Tore Bjørkli i Trøndelag hadde æren av å overrekke kulturlandskapsprisen til medlemmene i utmarkslaget. En av mottakerne var medlem Lars Erik Megarden.

- Det var artig å få denne prisen. Spesielt når man vet hvor mye arbeid som er lagt ned og man ser resultatet av det, sier Megarden til Opdalingen.

- Fortell litt om arbeidet dere gjør?

- Det gjøres mange brede tiltak. Det er alt fra å gjøre landskapet mer tilgjengelig for beitedyr, tilrettelegge for pilegrimer og turisme, og samkjøring av næringsvirksomhet. Vi restaurerer også gjeterbuer og steingarder, forteller Megarden.

Prisen består av 20.000 kroner og et diplom. Utmarkslaget har ennå ikke bestemt seg for hva de skal bruke pengene på.

- Vi har ikke kommet med noen konklusjon, men det må nok bli å gi litt honnør til alle som har bidratt i arbeidet. Alle medlemmene er deltakende hvert år for å få det til å gå rundt, sier Megarden.