Dansk storavis slo opp sak om "øksemannen"

Nyheter

Den danske storavisen Ekstrabladet, godt kjent for sine "nøgne piger" og kjendisstoff omtaler "øksesaken" i malende ordelag på sin nettavis.

En norsk mand i slutningen af 30'erne kan formentlig prise sig lykkelig over, at han natten til søndag ikke mistede livet, da han blev et helt tilfældig offer for en grufuld forbrydelse. (....)

I timerne forinden var en mand i 20'erne nemlig draget til Trondheim sammen med en økse, to hunde og et klart mål: Han ville dræbe nogen. (...)

Manden var rejst med toget fra Oppdal til Trondheim, og her gik han rundt i timevis lørdag aften og natten til søndag og ledte efter et offer.

Saken i seg selv er jo oppsiktsvekkende nok, men danskene legger ikke akkurat fingrene i mellom når de skal gjenfortelle det som har skjedd.

Saken er i hovedsak klippet fra den norske avisen Dagbladet, men henvisning til uttalelser fra politiet.

De fleste norske aviser er kanskje litt mindre fargerike i sine beskrivelser, og det er kanskje like greit?