Gla'nyhet til våre abonnenter

Nyheter

Som de fleste kjenner til så er Opdalingen en del av Adresseavisen-gruppen som består av åtte lokalaviser i Trøndelag. Avisene eies av Adresseavisen i større og mindre grad, Opdalingen eies 100 prosent.

Opdalingen er likevel et eget selskap og som avis er vi totalt uavhengig av redaksjonen i Trondheim. Det er redaktøren i Oppdal som legger føringer for innholdet i avisa og vi er og skal først og fremst være en lokalavis for Oppdal og Rennebu.

Likevel, mange av våre lesere synes det er interessant å følge med på hva som skjer i hele Trøndelag, gjerne de viktigste riksnyhetene som innvirker på livet i Oppdal, Rennebu og Trøndelag, samt at det er greit å holde seg oppdatert på hva som skjer ute i verden.

Opdalingen har nå inngått et samarbeid med Adresseavisen som gjør at så lenge du er abonnent på Opdalingen så kan du få digital tilgang til Adressa med samme SpID-pålogging som Opdalingen.

Det betyr at du kan lese Adressa som E-avis dagen før den kommer ut (slik som du også kan gjøre med Opdalingen i dag) og alle Pluss-saker som Adressa legger ut på nett, for eksempel alle sakene om Rosenberg eller den nye serien om St. Olav som avisa starter med neste uke.

Og mens vi likevel snakker om samarbeid; Adressa og avisene Hitra-Frøya og Fosna-folket har sammen laget en artikkelserie om framtidas matproduksjon med utgangspunkt i Trøndelag som vi også trygt kan anbefale.

Det er kun Opdalingen og to andre aviser som tilbyr dette før første gang i Midt-Norge. Alle Opdalingen-abonnenter vil om noen dager få tilsendt en e-post med tilbud om å benytte seg av dette abonnementstilbudet fra Adresseavisen der man får full tilgang til regionavisa for under 100 kroner i måneden; ikke som et kort engangtilbud, men som et bonustillbud fordi man abonnerer på Opdalingen.

Dersom du er abonnent på Opdalingen og av en eller annen grunn ikke får tilsendt eposten innen en uke så ta kontakt med kundeservice på 992 75 900.