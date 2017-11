- Jeg er skuffet over vedtaket i bygningsrådet

Nyheter

På bygningsrådsmøtet denne uka vedtok politikerne å nekte Oppdal Skiheiser AS å sette opp snøkanoner i nederste del av den såkalte Håkerheisen.

I utgangspunktet hadde rådmannen innstilt på å gi tillatelse til å sette opp snøkanoner langs hele løypa med følgende vilkår:

Det må utarbeides en egen plan for drenering og håndtering av overvann.

Det stilles krav om særskilt ansvarsrett for prosjektering av overvannshåndtering og drenering (...)

De nødvendige privatrettslige tillatelser må være på plass før igangsettingstillatelse kan gis.

Kunstsnøproduksjon skal ikke skje på helligdager eller andre dager hvor det foregår kirkelige handlinger i/ved Vang kirke

I møtet fremmet Ola Skarsheim (Sp) et forslag om et nytt kulepunkt i tillatelsen, med følgede innhold:

Snøkanoner begrenses ned til kanon 6 (...)

Skarsheim mente at man måtte ta spesielt hensyn til at snøkanonene ville skape utfordringer for kirka, samt et nytt hyttefelt i området.

I høringsuttalelsen fra kirkevergen heter det blant annet at man har forståelse for at Oppdal skiheiser vil sikre stabile snøforhold i løypa, men at man samtidig er bekymret for ising på kirka. Kirkevergen foreslår å begrense utbyggingen til tårn åtte og oppover, alternativ fra tårn seks. (Se illustrasjonen)

Skarsheim har tydeligvis likt ideen fra kirkevergen, men senterpartipolitikeren ville ikke gå så drastisk til verks å stoppe på tårn åtte, men var villig til å strekke seg ned til tårn 6.

- Da synes jeg at vi egentlig viser velvilje, vi kunne ha sagt nei, men møter Oppdal skiheiser på halvveien, uttalte Skarheim til Opdalingen etter møtet.

I tillegg minnet han på vedtaket som ble gjort for ti år siden da Håkerheisen ble oppført.



Da skrev rådmannen i sitt forslag til igangsettelsestillatelsen at det forutsettes følgende for tillatelsen:

Det skal ikke etableres snøkanonanlegg for nedfartsområdet/dalstasjonen.

Tiltakshaver/virksomheten skal ta hensyn til kirkelige handlinger når det gjelder støykilder som for eksempel høyttaleranlegg. Oppdal Skiheiser AS oppfordres til å ta ansvar for dialog med kirken for å eliminere eventuelle konflikter ved kirkelige handlinger.

Etter at bygningsrådets leder Arnt Gulaker (Ap) måtte fratre fordi han var inhabil i saken da han jobber for Oppdal Skiheiser, ble forslaget fra Skarsheim enstemmig vedtatt av bygningsrådet.

Heissjef Arnulf Erdal er langt fra fornøyd med vedtaket og han mer enn antyder at vedtaket setter en effektiv stopper for framtidig drift av Håkerheisen.

- Jeg er utrolig skuffet over vedtaket i bygningsrådet, uttaler Arnulf Erdal til Opdalingen.

- Dette er trist for både skituristene som vil bruke Håkerheisen, men også som turistmål, mener heissjefen.

- Prosjektet med å produsere snø lengre opp i bakken for så å frakte den ned fjellsida, er rett og slett ikke gjennomførbart, mener Erdal.

- Skal vi gjøre det slik bygningsrådet legger opp til trenger vi å produsere 40.000 kubikk med snø. Det blir noen enorme snøhauger som skal flyttes på.

Vi trenger tre dager til å produsere 1000 kubikk. Tenk bare på snøhaugen som ble lagret i Kåsen, den var på 2500 kubikk, og der brukte man 14 traktorer og mange andre maskiner for å flytte ut snøen, og det tok rundt en og en halv dag, forklarer Erdal.

Lerdal forteller at det blitt gjort store investeringer i Håkerheisen, som nå bare står ubrukt. Heisen har vært i drift 560 timer de siste syv årene.

- Vi har alle disse årene hatt et utmerket forhold til kirkevergen som har informert oss om helligdager og andre dager der heisen bør være stengt. Dette har vi rettet oss etter og det har ikke vært noe problem.

Erdal inviterer gjerne medlemmene i bygningsrådet og andre politikere til å ta turen opp i anlegget når det produseres snø.

- Da vil de se at vi kan legge snøen dit vi vil, og det kan vi gjøre tett på hus og hytter uten at det er noe problem. Vi er i stand til å produsere snø uten sjenanse verken for hyttefelt, huseiere, grunneiere eller andre. Og som i dag når det har blåst for mye så stenger vi av produksjonen, vi innretter oss etter både naboer og været, understreker Erdal.

Han påpeker at enkelte dager er heisanlegget fullt, og da skulle han gjerne hatt en ekstra heis å sende folk over i. I fjor sto Håkerheisen hele sesongen på grunn av snømangel.

- Skal man kunne drive et heisanlegg i dag på en skikkelig måte så må man produsere ekstra snø. Det gjelder ellers i Norge og nedover i Europa. Uten snøkanoner helt ned i bakken blir det ikke nok snø, og uten ekstra snø blir Håkerheisen stående også i år, spår Erdal.

- Dette er trist både for en bråte med gjester som gjerne vil bruke denne heisen og trist for Oppdal som ikke får utnyttet sitt potensiale, avslutter Erdal.