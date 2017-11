Villmannskjøring på skytebanen

Nyheter

De ansvarlige for området rundt skytebanen fortviler over villmannskjøring som finner sted til fare for både mennesker og utstyr.

- Til tross for tidligere advarsler fortsetter råkjøringen på Oppdal Skytebane. Nå etter at snøen har lagt seg, er det «spennende» med glattkjøring. Det medfører selvfølgelig farer for utstyr og mennesker, forteller Arnt E.Gorset.

- For en uke siden var en av kummene med lokk, som inneholder verdifullt utstyr som brukes under landsskytterstevner, påkjørt og knust. Det medfører en kostnad for skytterlagene, men bilen som havnet i kummet har vel sikkert fått skader på forstilling eller lignende, lurer Gorset.

Han henstiller til bilister i distriktet om å ta til vettes og ikke å utsette seg selv og dyrt utstyr for fare.