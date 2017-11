- Nå må du stå opp for regionens interesser Ola!

Nyheter

- Du kan ikke sitte i organisasjoner som "Bygg vei" og "Regionråd Sør" og ikke ta en mer aktiv rolle når det gjelder å få til skikkelig samferdsel i regionen.

Ingvill Dalseg (H) synes det blir for dårlig av Rennebu-ordfører Ola Øie å fremheve at det er lokaldemokratiet som skal bestemme utbyggingen av viktige veier i distriktet.

- I slike saker må man sette politisk ideologi til side og se på hva som er det beste for hele regionen. En ti-års forsinkelse av utbyggingen av E6 kan ikke rettferdiggjøres av et veikryss på Ler, og dette burde Ola Øie med sine roller, ikke minst som ordfører i Rennebu, leder av "Bygg vei" og medlem av "Regionråd Sør" ha sett for lenge siden.

Dalseg mener at Ap-ordførerne i både Oppdal og Rennebu har vært for passive og bakpå i E6-saken, der Ap-ordføreren i Melhus har vært den fremst talspersonen for å tvinge gjennom et ekstra veikryss ved Ler som ville ha kunnet forsinke prosjektet med ti år.

- Heldigvis for Øie så ble Ap i Melhus nedstemt, etter at blant annet deres egen fylkesordfører mante til fornuft i saken, påpeker Dalseg. Hun mener at Øies entusiasme over at partikollega Gunnar Krogstad tapte i kommunestyret kommer lovlig sent og at det viser at ordføreren mangler pågangsmot til å fremme dette viktige prosjektet.

- Nå slipper han i det minste å forsvare partikollegaene i Melhus i måten de har motarbeidet E6-prosjektet på.

- Man kan jo lure på hva som er intensjonene bak en slik passiv holdning, spør Dalseg, som er klar på at "Nye Veier" og satsningen på E6 er en tydelig Høyre-sak, og at det ved fullført prosjekt vil stå som et eksempel på at Høyres politikk fører fram.

- Er det dette som er grunnen til at man bevisst ser ut til å sanksjonere mot fremdriften av prosjektet? spør Dalseg, som også er sterkt kritisk til sammensetningen av Regionråd Sør.

- Dette er venstresidas råd uten noen form for bred politisk sammensetning, og dette er ødeleggende for det videre abeidet framover. Rådet tok seg tid til å komme med en uttalelse om regjeringens skattepolitikk, men synes ikke det er viktig å være pådriver for at E6 sør for Trondheim blir ferdig utbygd.

- Der sitter de med støtte fra fylkeskommunen, og synes ikke det er viktig at vi får et best mulig veinett også sør i fylket. Det er direkte provoserende, mener Dalseg.