Slåsskamp i sentrum

Nyheter

Like etter klokka to natt til søndag ble politiet kalt ut til en slåsskamp utenfor en uteplass i Oppdal sentrum.

- En patrulje ble sendt til stedet og det var slåssing mellom to personer. De var ikke hjemmehørende og var i Oppdal på firmatur, opplyser operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til Opdalingen.

Hun forteller videre at de to personene gikk rundt i Oppdal sentrum og da patruljen oppsøkte de to, var den ene blodig på hendene.

- De fikk pålegg om å gå på rommet og det løste seg med det, sier hun.