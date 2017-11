Nå skal du melde vannmålerstand via SMS

Nyheter

Fredag ettermiddag 8. desember får alle som har vannmålere tilknyttet det kommunale anlegget en SMS med oppfordring til å lese av vannmålerstanden og sende svar tilbake på SMS. Dermed har man gjort unna årets plikt med hensyn til forbruk av kommunalt vann.

Dette forteller Turid Mogstad Bakk og Tore Samskott til Opdalingen.

- Etter å ha kjørt et prøveprosjekt i fjor vil vi nå at alle som skal melde forbruk av vann til kommunen gjør dette via SMS fra sin egen telefon, forteller Bakk.

- Når man får tekstmeldingen fra kommunen er det viktig at man sjekker at nummeret på vannmåleren som skal avleses er det samme som nummeret i tekstmeldingen. Så leser man av vannmålerstanden, skriver inn tallene i en svarmelding og sender den tilbake til kommunen, forklarer Bakk.

- Ja, og på vannmålere med "røde" tall, altså tall bak et komma, så skal man kun oppgi tallene foran kommaet, presiserer Samskott.

De som har flere vannmålere vil få én SMS for hver måler, og da er det spesielt viktig å sjekke at nummeret på måleren stemmer overens med nummeret i tekstmeldingen.

Det er også viktig at de som ikke er tilknyttet det kommunale vannanlegget, men kun kommunalt avløp, også rapporterer standen på den private vannmåleren. Det er fordi vannforbruket i stor grad stemmer overens med mengden som sendes ut i det kommunale avløpsanlegget, og dette danner grunnlaget for fastsettelsen av den kommunale avgiften.

Frist for å svare på tekstmeldingen er satt til 12. desember.

- Vi sender ut tekstmeldingen fredag ettermiddag slik at folk har kommet seg hjem eller er på vei til hytta og dermed kan få gjort unna avlesingen i løpet av helga, forteller Bakk.

- Hva med de som ikke skal på hytta før etter 12. desember, eller de som synes det er vanskelig å bruke telefon?

- De som av forskjellige årsaker ikke klarer å overholde fristen kan ringe inn og gjøre en egen avtale for avlesing senere, og de som har problemer med å bruke tekstmelding kan bruke meldekort slik som tidligere, forklarer Bakk.

Både Bakk og Samskott understreker at det er kun tallene fra målerstanden som skal tekstes tilbake, ikke beskjeder om at man ikke er på hytta før til jul eller lignende.

I dag er det 2578 vannmålere tilknyttet det kommunale anlegget. Overgangen til digital melding utgjør en stor besparelse for kommunen, både når det gjelder tid, porto og papir.

- Etter at vi har fått målerstandene tilbake, sjekker vi for avvik og følger opp disse, samt at vi sjekker om det er noen som ikke har fått tekstmeldingen slik at de kan få tilsendt meldekort.

Du kan kontrollere avlesingen og sjekke alle de kommunale avgiftene på netttjenesten Min Eiendom som du finner på Min Side på oppdal.kommune.no