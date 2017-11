Hun er ny reiselivssjef i Trøndelag Reiseliv

Nyheter

Petra Sestak er ansatt som reiselivssjef i Trøndelag og administrerende direktør i Trøndelag Reiseliv AS. Sestak har vært markedssjef og konstituert reiselivssjef i selskapet siden 2015. Hun har i denne perioden bidratt til å gjøre trønderske opplevelser mer synlige og salgbare både nasjonalt og internasjonalt.

- Reiselivet i Norge er i en spennende utvikling og Trøndelag har et stort potensial som kan utvikles videre. Jeg ønsker å være med på å gi Trøndelag et løft som attraktivt og bærekraftig reisemål, øke verdiskapningen og styrke regionens konkurranseevne, sier Petra Sestak i en pressemelding.

Gjennom mange år har Sestak bygd seg opp et bredt og aktivt nettverk av pressekontakter og turoperatører, i Innovasjon Norge-systemet og i næringen både nasjonalt og internasjonalt.

Sestak har over 20 års erfaring innen reiseliv og markedsarbeid fra internasjonale selskap som Hurtigruten og Disneyland i Paris. Hun har spesielt god kunnskap om markeder og kundegrupper og salgsinfrastrukturen innen turisme.

- Vi er glade for at Petra har sagt ja til denne utfordringen. Petra er en sterk engasjert lagspiller med stor gjennomføringskraft og hennes meget sterke reiselivsbakgrunn og erfaring fra arbeidet i globale forretningsmiljøer gir henne de beste forutsetninger for å utvikle Trøndelag videre, sier selskapets styreleder Erik Revdal.

Sestak er 44 år, født i Praha og oppvokst i Tyskland. Hun har en master i kommunikasjons- og kulturvitenskap med fokus på mediearbeid og siviløkonomi.

- Jeg brenner for Trøndelag og de flotte trønderske kollegaene som er med på denne spennende reisen, sier Sestak, og ønsker å fortsette det arbeidet jeg har satt i gang og bidra til videre vekst i regionen basert på visjoner og verdier for næring og samfunn i Trøndelag som jeg deler med mange.