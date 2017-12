Nyheter

Natt til søndag klokken 01.25 meldte politiet på Twitter om et trafikkuhell på fylkesvei 700 på Berkåk. Nødetatene rykket ut til stedet.

En bil med to personer var involvert i hendelsen. Det skal ikke ha vært snakk om personskader.

- Her var det en bil med to litauere som hadde havnet på taket. Begge to var uskadd. Det var veldig glatt på stedet. De to ble fraktet av politiet til Støren og dimmitert, opplyser operasjonsleder Anlaug Oseid ved Trøndelag politidistrikt til adressa.no.