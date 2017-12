Finnes svaret på gåten Slavko i Oppdal?

Nyheter

Under andre verdenskrig var jugoslaven Slavko Milenkovic krigsfange i Norge. Før han ble sendt hjem til Jugoslavia i 1946–47 ble han kjæreste med en norsk kvinne, og fikk en sønn.

Slavko ble kalt inn i militæret med en gang da han kom hjem til Jugoslavia, og det ble aldri noen retur til Norge. Nå leter slekta etter hans sønn i Norge.

Det skriver «Tore på sporet», som kommer med nye program i vinter, på sin facebookside.

«Tore på sporet» har fått i oppdrag å se om de finner Slavkos kone og sønn i Norge.

Søker gutt født i 1946

–Siden han selv ikke fortalte så mye om det han opplevde under krigen, så er saken vanskelig, skriver de.

Om de var gift eller ikke skal være usikkert, men det skal være klart at han fikk et barn i Norge. Det er også litt usikkert om det var en sønn, men siden navnet Olaf er blitt nevnt går man ut ifra at det er en gutt.

Han må ha blitt født en gang rundt krigsslutt, men mest trolig i 1946.

Ifølge opplysningene fra «Tore på sporet» mener noen at kvinnen kom fra et sted i Nordland eller i Trøndelag. Det fremkommer at fangene ofte ble sendt ut på gårder for å jobbe, og at kvinnen bodde på foreldrenes gård. Og at de drev med reinsdyr, noe som ingen har kunne bekrefte, og derfor er usikkert.

Jugoslavene ble samlet i en leir på Melhus før de ble sendt hjem, og de var også i Trondheim på besøk. Og høyst sannsynlig besøkte noen også Oppdal.

Slavko i Oppdal

Radaksjonen i Opdalingen har fått tilgang til et bilde som skal være av Slavko, der han ifølge vår kilde er sammen med brødrene Oddmund Storli og Ottar Storli fra Øverhaugen ovenfor Blokhus på Lønset. Bildet er sannsynligvis fra 1945–46, der alle tre er på skitur. Sannsynligvis på tur inn til Snøfjellstjønna for å fiske, ifølge vår kilde.

Oddmund Storli var sannsynligvis 15 år da bildet ble tatt.

Da er det store spørsmålet hva Slavko gjorde i Oppdal på den tiden da han skal ha fått et barn med en norsk kvinne.

Kan kvinnen han fikk et barn med være fra Oppdal? Kan «Olaf» født rundt 1946 høre til her i distriktet?

Er det noen som har nærmere opplysninger om bildet eller som har kjennskap til Svalko, den mulige kjæresten hans eller personen «Olaf» født rundt 1946, ta kontakt med Opdalingen.

Kommer det fram nye opplysninger vil Opdalingen videreformidle all informasjon til «Tore på sporet».