– Det aller tyngste er faktisk å få kommunen med på laget

Nyheter

Gang- og sykkelveien fra Fagerhaug til IMI Stølen ligger i reguleringsplanen hos Oppdal kommune. Der har den ligget lenge, for dette ble faktisk vedtatt i 1988, altså for 30 år siden, men uten at noe konkret er skjedd.

Nå vil oppsitterne på Fagerhaug ha saken inn i Nasjonal Transportplan (NT) for perioden 2018-2023, hvilket betyr at det begynner å haste. Første trinn i den formelle prosessen, er en søknad til Statens vegvesen. Søknaden må sendes før årsskiftet, hvis ikke, går det ytterlige mange år før trafikksikkerhetstiltaket i det hele tatt vurderes.

Økende trafikkmengde

Gjennom Fagerhaug passerer det ifølge statistikken fra vegvesenet (ÅDT) gjennomsnittlig 3.800 kjøretøy hvert eneste døgn, hvorav 19 prosent er vogntog. Det er en betydelig større trafikkmengde enn det som går gjennom for eksempel Midtbygda (1.976) og Drivdalen (1.800).

–Trafikkmengden er et av de beste argumentene dere har, sa Kari Toftaker under onsdagens folkemøte på Skogtun.

Toftaker er selv med i ei prosjektgruppe i Midtbygda der det jobbes med den samme problematikken, og er i tillegg lokalpolitiker.

På lag med Statens vegvesen

Hun vil ikke være med på å sette grendene opp mot hverandre i slike viktige saker, og kom til Fagerhaug for å gi gode råd om hvordan saken burde håndteres for å få best mulig gjennomslag.

–Jeg har to hatter på meg i kveld, men som politiker tenker jeg hele bygda. Vi må tenke tverrpolitisk, for dette er et felles mål. Nå må dere utarbeide et høringsdokument, lage en underskriftskampanje og påvirke politikere og andre beslutningstakere. Gang- og sykkelveien er jo ferdig regulert, så hvorfor skjer det ikke noe?, spør hun.

Lokalpolitikeren fra Senterpartiet tror hun vet hvorfor, og svarer selv på spørsmålet.

–Dere har ikke skole! Men dere har barnehage og skoleelever, legger hun til.

Toftaker understreker at Statens vegvesen har samme interesse i saken som lokalbefolkningen.

–De vil det samme som oss, de mangler bare pengene, sier hun.

Jobbet med dette i 30 år

Mary Olsen har jobbet med å bedre trafikksikkerheten fra Gisna og sørover i over tretti år. Lite har skjedd, men den standhaftige damen gir ikke opp.

–Det er blitt noen telefoner og dokument i årenes løp. Det tyngste har vært å få Oppdal kommune med på laget, det virker som alt skal skje i sentrum. De deler ut sykler og alt mulig, men selv har jeg i møte med vogntog måttet kaste meg i grøfta med barnebarnet i vogna. Jeg kan ikke gi opp, sier hun bestemt.

Anne Line Killingtveit er lokal talskvinne for gang- og sykkelvei på Fagerhaug, og hun forklarer hvorfor de inviterte til folkemøtet på Skogtun.

–Vi må få folk til å reise seg og lage en plan, danne en prosjektgruppe for å få sendt inn en søknad til Statens vegvesen i løpet av desember. Selv om vi ikke har skole, starter skoleveien for våre barn ved E6 på Fagerhaug. Vi ser at vi har en mulighet til å bli hørt, dette har vi fått signal på fra Statens vegvesen. Vi må få dette inn i Nasjonal transportplan, sier hun.

Som et forsøk på å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter, har det vært jobbet med å senke fartsgrensen gjennom Fagerhaug.

–Vi har lenge prøvd å få ned fartsgrensen til 50 km/t, men fikk beskjed om at det var nok 50-soner på E6. To måneder etter ble fartsgrensa satt ned på Driva, sier hun.

Prosjektgruppe

Onsdag kveld ble det satt ned ei prosjektgruppe som skal kartlegge hva som er viktig å få med i innspillet til NT. I gruppa finner vi Morten Olsen, Mary Olsen, Andor Sæther, Trine Roos og Anne Line Killingtveit.

–Vi vil vektlegge setningen i NT der det i høringsutkastet står at "det må tilrettelegges for gåing og sykling nordover fra Oppdal. Dette er viktige tiltak på kort og mellomlang sikt". Vi vil sende det første utkastet til nasjonal Transportplan allerede til uka. det er opp til oss å løfte dette høyere opp på prioriteringslisten, sier Killingtveit.

Hun har tro på at det nå kan bli et gjennombrudd i saken, selv etter å stanget hodet mot veggen i tretti år.

–Det går an å få det til hvis vi gjør det på rette måten. Tanken er også å vise at det ikke bare er Fagerhaugfolket som er engasjert i dette. Vi vil ta kontakt med hytteforeningene og oppdalsporten. Disse genererer mye trafikk og må involveres i saken. Vi gir ikke opp, sier Killingtveit.